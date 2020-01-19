HABER
  4. Antalya'da besicinin parasını gasbettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Antalya'da besicinin parasını gasbettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:33 | Son Güncelleme

Antalya'da besicinin parasını gasbettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir besicinin 10 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza M'nin koyunlarını sattıktan sonra sokakta yürürken 10 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüpheliler Y.B, İ.B, R.Y. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. ve E.D. çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandıBitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı
Batman'da 2019'da 2 ton uyuşturucu ele geçti, 100 kişi tutuklandı Batman'da 2019'da 2 ton uyuşturucu ele geçti, 100 kişi tutuklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besici gasp tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hrant Dink mezarı başında anıldı 

Hrant Dink mezarı başında anıldı 

Esenyurt’ta korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

İstanbul'da korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

Bakanlık açıkladı! 'Yavuz' kritik bölgede!

Son dakika! 27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Binlerce sivil Türkiye sınırına geliyor

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesinin saati belli oldu

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesinin saati belli oldu

İBB'den yeni uygulama: Kullanıma açıldı

İBB'den yeni uygulama: Kullanıma açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.