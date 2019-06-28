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Antalya'da bir ilk daha; haziranda gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

BU yıl 16 milyon turist hedefiyle rekor haberlerin üst üste gelmeye devam ettiği Antalya'da 2019 yılı haziran ayının son günlerine doğru yeni bir rekor haberi daha geldi.

Antalya'da bir ilk daha; haziranda gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 16 milyon turist hedefiyle rekor haberlerin üst üste gelmeye devam ettiği Antalya'da 2019 yılı haziran ayının son günlerine doğru yeni bir rekor haberi daha geldi. Kentin ziyaretçi sayısı tarihte ilk defa haziran ayı toplam rakamı 2 milyonu aştı.
Antalya, yabancı turist ziyaretçi sayısıyla Paris ve Londra'dan sonra da dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 2018 yılında 13 milyon 700 bine yakın yabancı turistin ziyaretiyle tarihinin en yüksek rakamına ulaşan kent, bu yıl '16 milyon turist' hedefi koydu.
Ocak ayından itibaren geçen tüm yıllara rağmen en iyi dönemini yaşayan ve haziran ayıyla birlikte başlayan yüksek sezonda sadece dış hat uçuşlarında günlük gelen uçak sayısı 450'ye kadar yükseldi. Günlük ortalama yabancı turist sayısı da 75 bini aşıyor.
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2019 yılı haziran ayının son günlerine doğru yeni bir rekor haberi daha geldi. Bu yılın haziran ayı içerinde 23 Haziran itibariyle ilk defa toplam turist sayısında 5 milyonu aşan kent, 27 Haziran Perşembe günü itibariyle de ilk defa bir haziran ayı turist rakamları açısından 2 milyon kişiyi görmeyi başardı.
Verilere göre, 1-27 Haziran tarihleri arasında Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen toplam turist sayısı yüzde 14'lük artışla 2 milyon 18 bin 538 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın 1 milyon 978 bin 94'ü Antalya Havalimanı'na, 40 bin 444'ü Gazipaşa Havalimanı'na indi. Önceki yıllarda en yüksek Haziran ayı rakamı 2018 yılında 1 milyon 996 bin 662 kişi dolarak gerçekleşmişti.
Antalya'nın bu yıl 1 Ocak'tan 27 Haziran'a kadar olan yaklaşık 6 aylık toplam turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 5 milyon 318 bin 331'e yükseldi. Önceki yıllarda Haziran ayı sonu itibariyle en yüksek turist rakamı 4 milyon 788 bin 155 kişi olarak gerçekleşmişti.

Antalya'da bir ilk daha; haziranda gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

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