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Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı.

Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan bisikletli polis timi 'Martılar', Konyaaltı ve Lara sahillerinde görev aldı. 10 polis memurundan oluşan tim, sahilde can ve mal güvenliğini sağlayacak. Martılar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelenlerin de dikkatini çekti. 'Martılar' gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra olası suçla mücadele edecek. Bisikletli tim, 6 kilometrelik Konyaaltı sahilinin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı'nda da görev alacak.
Timdeki polislerden 6'sı Konyaaltı Sahili'nde, 4'ü ise Lara Sahili'nde görev yapacak.

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Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladıAntalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladıAntalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladıAntalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı

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