Antalya'da "Cumhuriyet" sergisi

Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki sergide, avukat Bahadır Kalaycı'nın uzun yıllar verdiği uğraş sonucunda koleksiyonunda topladığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan altın, gümüş ve bronz paralar yer aldı.

Sergide, Ankara Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın açılışı için 1927'de basılan altın madalya, 1930'lu yıllara ait 4 Türk bayrağı, İstiklal madalyasından iki örnek, 1927'de basılan 2 Nutuk, TBMM'de 1922-1928 yıllarında görev yapan milletvekilleri için hazırlanmış orijinal kutusunda nişan, 1921'de basılmış Ankara Antlaşması plaketi, Harf Devrimi'nden önce basılan 1, 5 ve 10 liralık kağıt paralarla ilk madeni paralardan örnekler sunuldu.

Müze Müdürü Mustafa Demirel, 1922'de başlayan müzecilik serüveninin 100. yılında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bahadır Kalaycı'nın, Türkiye'de ilk defa sergilenen koleksiyonunun Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının yapılacağı tarihe kadar 1 yıl boyunca açık kalacağını belirten Demirel, "Sergimiz çok zengin ziyaretçi sayısına ulaşacaktır." dedi.

Kalaycı da Cumhuriyetin ilk altın parasının 1925'te basıldığını, 1929'a kadar geçen dönemde basılmaya devam ettiğini ve toplam 27 çeşit olarak bilindiğini aktardı.

Bugün itibarıyla o döneme ait 17 çeşit paranın bir arada olduğu başka bir sergi açılmadığını dile getiren Kalaycı, "Hepsinin bir arada olduğu ilk sergiyi Antalya'da düzenledik. 1927'de Ankara Ulus'ta Atatürk heykeli yaptırılmış. O dönemde bastırılan gümüş ve bronz madalya koleksiyon sergilerine çıktı ancak altın olanı ilk kez bugün Antalya Müzesi'nde sergilendi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, protokol üyeleriyle açılışını yaptıkları sergiyi gezdi.

