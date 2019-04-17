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Antalya'da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı plajında yüzmenin keyfini çıkardı

Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler nisanda denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı plajına ilgi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, nisanda yüzmenin keyfini çıkardı.

Bazı aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Turistlerden bazıları da palmiyeler arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Denize girenlerden Nermin Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın nisanda ayrı güzel olduğunu söyledi.

"Kar manzaralı Konyaaltı plajında yüzmek harika." diyen Saraçoğlu, denizin pırıl pırıl olduğunu ve dibinin görüldüğünü anlattı.

İbrahim Adalı ise denize girme zevkine kışın da hiç ara vermediğini belirterek, "Denizden çıkınca çay keyfi yapıyoruz. Deniz bu mevsimde daha güzel. Dünyada şehir merkezinde olup da bu kadar temiz denizi olan başka ülke yoktur. Konyaaltı'nda deniz cam gibi. Burada yüzmek büyük şans." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deniz keyfi Konyaaltı sıcak

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