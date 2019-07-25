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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Dinek Mahallesi açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi.

Yetkililer tarafından denizden çıkarılan kişi, Alanya Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekipleri tarafından, hayatını kaybettiği belirlenen 30-35 yaşlarındaki kişinin kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor.

Ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alanya deniz Dinek Mahallesi Erkek ceset

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