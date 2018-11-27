Antalya'da 'Deri ve Kürk Moda Fuarı'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Belek Turizm Bölgesi'nde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın podyuma çıktığı defileyle başladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) desteği ile Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Show'un açılış defilesinde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yanı sıra 30 manken podyuma çıktı. Defilede, deri ve kürk sektörünün önde gelen markaları, ürünlerini sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Bir yandan şarkı söyleyen bir yandan da podyumda yürüyen Önal, davetlilerden alkış aldı. Çağla Şikel ise defilede iki elbise tanıttı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, fuarda hedef müşterilerle birebir iletişim kurduklarını söyledi. Fuara katılan müşterilerin ülkelerinde kendi mağazaları olduğunu ve çok büyük ticari potansiyel oluşturduklarını kaydeden Gözmen, "Katılımcıların müşteri başı 100-150 bin dolar alım potansiyeli var. Bu fuarda 20-50 milyon arası sipariş toplama potansiyeli görüyoruz" dedi.

Türkiye'den 46 firmanın stant açtığı fuarda Kanada, Dubai, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Rusya, Çeçenistan, Kırgızistan gibi 15 ülkeden binin üzerinde kişinin katıldığı fuar 30 Kasım'da sona erecek.