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  4. Antalya'da dolandırıcılık sanığından "şizofren" savunması

Antalya'da dolandırıcılık sanığından "şizofren" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kendisini istihbarat şefi ve emekli komutan olarak tanıtarak 4 kişinin 215 bin lirasını aldığı öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı - Sanık Birol Deniz: "Şizofren hastasıyım. Hastalığım nedeniyle neler yaşandığını hatırlamıyorum"

Antalya'da kendisini istihbarat şefi ve emekli komutan olarak tanıtarak 4 kişinin 215 bin lirasını aldığı öne sürülen sanığın, yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Birol Deniz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Deniz, savunmasında, müştekilere kendisini nasıl tanıttığını hatırlamadığını söyledi.

"Şizofren hastasıyım. Hastalığım nedeniyle neler yaşandığını hatırlamıyorum." şeklinde savunma yapan Deniz, müştekilerin iddianamede yer alan zararlarının karşılanmasına onay verdiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Müşteki Serdar Mataracı, mahalle muhtarıyla yanına gelen sanığın kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde istihbarat şefi olarak tanıttığını belirterek, "Akdeniz bölge sorumlusu olduğunu, Elmalı'da arazi sattığını söyledi. Ben 20 bin lira, babam da 80 bin lira ortaya koyarak 100 bin liralık arazi almak istedik. Belge almayı akıl etmedik, zararımız giderilmedi. Sanıktan şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Müşteki Şaban Günel ise oğlunun belediyede işe başlaması vaadiyle 20 bin lira para verdiğini, zararının giderilmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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