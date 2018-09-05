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Antalya'da emekli astsubayı vuran 4 kişi İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Antalya'da emekli astsubayı vuran 4 kişi İstanbul'da yakalandı

Antalya'da emekli astsubayı silahla yaraladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde emekli astsubay İ.G. ile 4 kişi arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi, İ.G'yi silahla iki bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine İ.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin İstanbul'da olduklarını belirledi.

İstanbul'da devam eden operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.Y, K.A, R.C ve B.F, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya astsubay cinayet yaralama

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