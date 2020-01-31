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Antalya’da eski koca dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Antalya’da eski eşiyle tartışan adam, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybederken, intihar teşebbüsünde bulunan adam ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2917 sokaktaki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eski eşi Esma Polat’la bir süredir tartışan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol K., eve gelerek eşiyle konuşmaya başladı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Birol K., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Esma Polat ve kızı Ekin Köse’ye (12) ateş etti.

Ardından Birol K. tabancayı kendine doğrultarak ateşledi. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esma Polat’ın öldüğünü tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ile kızı tedavi altına alındı. Yaralılardan Ekin Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Birol K.’nın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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