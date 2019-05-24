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Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor -ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, kent merkezi, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki fayton faaliyetlerine 10 Haziran itibarıyla son verileceğini söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, kent merkezi, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki fayton faaliyetlerine 10 Haziran itibarıyla son verileceğini söyledi. Böcek, faytoncuları işe alacaklarını, atları da hayvanat bahçesine teslim edeceklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, seçildikten sonra ilk kez gazetecilerle bir araya geldi. Başkanlık toplantı salonundaki buluşmaya, büyükşehir iştirak şirketi Ulaşım AŞ'nin yöneticileri de katıldı. 'Ulaşım' temalı basın toplantısında Başkan Böcek, Antalya'nın 913 mahallesinde ve 19 ilçesinde kendilerini görevli gördüklerini söyledi. Antalya'da kent merkezi ile Alanya ve Manavgat'ta yer alan faytonlara yönelik önemli bir karar aldıklarını belirten Böcek, "UKOME kararına göre 10 Haziran itibarıyla fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Asfalt üzerinde yaşamları aykırı şekilde kentimizde bulunuyordu. Fayton işiyle uğraşan 20 kardeşimiz var. 1 hafta önce genel sekreterimiz onlarla görüştü. Onları mağdur etmeyeceğimiz. Kendilerini belediyede istihdam edeceğiz, atlarını da belediye bünyesine alacağız. Atları hayvanat bahçesinde değerlendireceğiz. Faytoncularımızı ya da istedikleri bir yakınlarını işe alacağız. Ulaşım sektörü ile bu konuda hemfikir olduk" diye konuştu. Bir gazetecinin Avrupa'da faytonların var olduğunu hatırlatması üzerine Böcek, "Hava şartları bahsettiğiniz ülkeler ile bizim farklı. Temmuz ve ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz duramazken onların sıcak asfaltta durması doğru değil" dedi.

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