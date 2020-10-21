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Antalya’da FETÖ operasyonlarında 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Antalya’da 12-18 Ekim tarihleri arasında ve dün yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda toplam 14 şüpheli yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Ekim tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla çalışma yapıldı.

Antalya’da 12-18 Ekim tarihleri arasında ve dün yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda toplam 14 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Ekim tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 9 şahıs hakkında işlem yapıldı. 3 şahıs alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’ü tutuklandı, diğer 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 şahıs soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, 1 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Dün yapılan çalışmalar sonucunda da terörle mücadele polisi Antalya’da 5, Van’da ise 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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