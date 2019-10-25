Antalya'da FETÖ/PDY hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada ceza alan hükümlü yakalandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Sözen Caddesi'ndeki kapalı çarşıda durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu. M.G'ye ait kimlik bilgisi veren kişinin yapılan detaylı incelemede isminin Y.G. olduğu belirlendi.
Y.G'nin ağabeyine ait kimliği kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı tespit edildi.
Yargılandığı FETÖ/PDY davasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum