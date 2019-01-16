Antalya'da fırtına

Antalya'da etkili olan fırtınada bir binanın çatısının uçması hasara yol açtı.

Kentte etkisini sürdüren fırtına, Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı'ndaki bir binanın "profil sac"dan yapılan çatısını uçurdu.

Kısmen yola düşen çatı, bazı araçlarda hasara neden oldu.

Esnaf Emin Yetkin, çatının uçtuğunu fark ettiklerini ve bu sırada çevredeki bazı araçlarda hasar oluştuğunu belirtti.

Aracı hasar gören Turgay Yavuz da "Kimseye bir şey olmadı. Son anda çatının altında kalmaktan kurtulanlar oldu. Benim aracım da düşen bir parçadan dolayı hasar gördü." dedi.

