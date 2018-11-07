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Antalya'da gazinin otobüsten zorla indirildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 20:02 | Son Güncelleme

Polis memurlarından oluşan heyet, özel halk otobüsünden zorla indirilen 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş'u ziyaret etti - Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Güneş: - "Şehit ailelerimizin ve hayatta olan kahraman gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için teşkilat olarak bütün gayreti göstereceğiz"

Antalya'da polisler, özel halk otobüsünden zorla indirildiği iddia edilen 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş'u evinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da 1996'da polis merkezinde meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan ve bu olay nedeniyle vazife malulü olarak emekli edilen Akkuş, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, iki gün önce kartının geçersiz olduğu öne sürülerek, özel halk otobüsünden zorla indirildi.

Otobüs şoförünün kendisini iterek hakarette bulunduğunu belirten Akkuş, Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Güneş, teşkilat mensuplarından oluşan heyetle, yaşadığı olaydan dolayı yapılacak işlemlerin takibi ve ihtiyaçları var ise tespitini yapmak üzere Akkuş'u evinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Müdürü Güneş, Akkuş'un maruz kaldığı olaydan dolayı emniyet teşkilatı olarak üzüntü duyduklarını belirtti.

"Bugün huzur ve güven içerisinde olmamız, vatan ve millet uğruna hayatlarını seve seve feda eden ve tarih boyunca destanlar yazan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir." ifadesini kullanan Güneş, teşkilat olarak Akkuş'un yanında olduklarını vurguladı.

Güneş, "Şehit ailelerimizin ve hayatta olan kahraman gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için teşkilat olarak bütün gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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