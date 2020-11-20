Antalya’da gümrük kaçağı tütün ve sigaralar ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 16 paket toplam 16 kilogram, mükerrer bandrol kullanılan tütün, bin 260 adet içi tütünle doldurulmuş sigara ve 20 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, gümrük kaçağı sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı.

18 Kasım Çarşamba günü Milli Egemenlik Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada, 16 paket toplam 16 kilogram mükerrer bandrol kullanılan tütün, bin 260 adet içi tütünle doldurulmuş sigara, 6,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden olayla ilgili E.E. isimli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek’ suçundan adli işlem yapıldı.

