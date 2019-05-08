Antalya'da güneşli hava

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen turistler, denizin keyfini çıkardı.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da, hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı plajında yüzdü.

Turistler, aileleriyle plajlarda yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler kumsalda güneşlenip, kitap okudu, bazıları palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı.

Tatil için Amerika'dan gelen Andrea Fink, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaaltı plajlarına hayran kaldığını, köpeği ile güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Kente ikinci kez geldiğini vurgulayan Fink, "Tatil için buradan ev kiraladık. Ailem ve arkadaşlarımla tatil için Amerika'dan geldik. Antalya'yı çok seviyorum, tatil için muhteşem bir şehir. Herkese de öneriyorum harika, doğası, denizi muhteşem." dedi.

Moldova'dan gelen Domnica Eröksüz dört yaşındaki oğluyla denize girdiklerini, güneşlenmenin ve yüzmenin tam mevsimi olduğunu belirtti.

