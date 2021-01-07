HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da hurdacılara milyonluk rekor ceza

Antalya’da hurdacılara milyonluk rekor ceza

07.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da aralarında birçok polis ekibinin bulunduğu 80 kişilik ekip, hurdacılara eş zamanlı baskın düzenledi.

Antalya’da aralarında birçok polis ekibinin bulunduğu 80 kişilik ekip, hurdacılara eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda çalıntı olabilecek malzeme ele geçiren ekipler, faaliyetten men ettikleri 3 ruhsatsız hurdacıya birçok belge ve ruhsatları eksik olduğu gerekçesiyle de 922 bin 637 lira para cezası uyguladı.
Muratpaşa ilçesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Motorize Ekipler Büro Amirliği, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Narkotik Şube Müdürlüğü personeli ve narkotik köpekleri, Muratpaşa Belediye Zabıta Ekibi, Vergi Dairesi Maliye ve Milli Emlak Görevlisi, Çevre Şehircilik görevlilerinden oluşan 80 kişilik ekip, bugün saat 13.30’da 7 ayrı hurdacı dükkanına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hurdacı dükkanlarında çok sayıda çalıntı olabilecek malzeme, tabanca, av tüfeği, fişekler ele geçirildi.

3 hurdacıya 922 bin 637 lira para cezası
Yapılan denetimlerde ise 3 ayrı hurdacı ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle faaliyetten men edildi. Men edilen hurdacılara vergi levhası, pitbul köpek bulundurma, fatura gider pusulası, işyeri vergi levhası, belediye izin belgesi, çalışanlara ait sigorta belgesi, tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi, elektrik ve su abonesi bulunmadığından ve maske takmamak suçlarından toplam 922 bin 637 lira para cezası uyulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştüBakan Koca Uğur Şahin'le görüştü
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

7 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Son dakika: Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltı

Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.