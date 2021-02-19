Antalya’da jandarmadan 483 personelle bahis ve kumar denetimi

Antalya’da yasadışı bahis ve kumar oynatan işyerlerine 483 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. 751 işyeri ve 37 derneğin kontrol edilip 41 bin 748 TL para cezasının uygulandığı operasyonda, 10 bin 346 kişi sorgulandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Kumar ve 1072 SKM suçları ile mücadele kapsamında bugün 14.00-21.00 saatleri arasında 166 ekip, 483 personelle yasadışı bahis, kumar, oyun makineleri ve siber denetimleri kapsayan Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonların yapıldığı uygulamada, 10 bin 346 şahıs sorgusu yapılıp 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 kişinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

751 işyeri ile 37 derneğin kontrol edildiği uygulamada toplamda 41 bin 748 TL para cezası kesildi.



