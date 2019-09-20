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Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Antalya'da ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla başkalarına ait kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, ATM'ye kart kopyalama aparatını yerleştirdiği tespit edilen F.Y. ve E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, başkalarına ait çok sayıda kredi kartı bilgisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. ve E.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM gözaltı kredi kartı siber suçlar

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