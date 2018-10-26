"Zirveyle ilgili duyduklarımıza inanamadık, sizden bize akan enerji, dürüstlük harikaydı, her şeyi ortaya koydunuz. Muazzam dinleyici kitlesi var. Bizimle olmanız çok anlamlı." diyen Vodianova, Türkiye'de kendilerine önemli destek verildiğini belirtti.

Rus süpermodel Natalia Vodianova, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, zirvenin başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Let's Talk" etkinliğinin sonunda düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Dijital Yardımseverlik Platformu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Genel Direktörü Dr. Natalia Kanem, kamu kurum müdürleri ile yabancı konuklar katıldı.

Bazı ülkelerde kadınların hayatının riske atıldığını ifade eden Vodianova, Doğu Avrupa'da kürtaj oranlarının nasıl yükseldiğini konuştuklarını bildirdi.

"Let's Talk" için Antalya'ya 20 saatten fazla yol kat ederek gelenlerin olduğunu anlatan Vodianova, bugün çalışma, eylem, yerel anlamda yaklaşımlar, gelenek, görenekler, cinsellik başta olmak üzere önemli konuları konuştuklarını vurguladı.

Ortaklıkla güçlendiklerini anlatan Kanem, şunları kaydetti:

"Hanımefendi Emine Erdoğan'a katkıları için çok teşekkür ediyorum. Güzel yerde, bir araya geldik. Ciddi bir hedef için bir araya geldik. Dünyanın kadınlarının, genç kızlarının hayatına dokunuyoruz, onlar için bunu yapıyoruz. Cinsel şiddete son vermek, bunları konuşabilmek çok önemli. Öyle hayatlar kurmalı ve kurtarmalıyız. Bu tabuları yıkalım, genç kızların ayaklarına pranga olmaktan çıkaralım."

Kadınların hamilelikte ölmemesini isteyen Kanem, "Her türlü şiddeti ortadan kaldıralım. Erken evlilikler şiddetin içinde yer alıyor. Sizin gibi ortaklarla olduğumuz için mutluyuz." dedi. Kültürler arasında geçişin önemine işaret eden Kanem, birlikte güçlerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kanem, şöyle devam etti:

"Sayın Emine Erdoğan'ın huzurunda konuşmaktan gurur duyuyoruz. Sizin liderliğinizde olmasaydı, bu kadar başarılı olmazdı. Türkiye'nin yılmaz, sarsılmaz desteği için teşekkür ediyorum. Aynı cesaretle, sizlerle el ele bahsettiğimiz dünyayı yaratacağız. O dünyada etiketlerin, tabuların yeri olmayacak. Bu forum eminim ki işe yarayacak, önemli bir kilometre taşı olacak, ilham kaynağı olacak."