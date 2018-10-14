Antalya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Karatepe (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Turunçova Mahallesi'nde kontrolden çıkıp devrildi.
Motosikletin altında kalarak yaralanan sürücü, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Karatepe'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İki çocuk babası Karatepe'nin cenazesi, Turunçova'da toprağa verilmek üzerine yakınları tarafından morgdan alındı.
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