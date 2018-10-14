HABER

Antalya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Antalya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Karatepe (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Turunçova Mahallesi'nde kontrolden çıkıp devrildi.

Motosikletin altında kalarak yaralanan sürücü, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Karatepe'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası Karatepe'nin cenazesi, Turunçova'da toprağa verilmek üzerine yakınları tarafından morgdan alındı.

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Gömeç'te renkli zeytin hasat şenliğiGömeç'te renkli zeytin hasat şenliği
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verinMHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Finike Motosiklet trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.