Antalya'da okulda fenalaşan ortaokul öğrencisi öldü

Antalya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız, hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan, teneffüste fenalaşınca yere düştü. Durumu fark eden öğretmenler, Ayan'ın yardımına koştu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

