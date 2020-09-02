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Antalya’da okulları dolandıran 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Antalya’da okulların yangın tüplerini ‘ücretsiz bakım yapacağım’ diyerek teslim alan, ardından da başka şahıslara satan 2 şüpheli yakalandı.Antalya’da, kendisini yangın tüplerinin bakım, tamir ve dolum işlerini yapan firma yetkilisi olarak tanıtıp, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında bulunan yangın tüplerinin bakımını ücretsiz yapacağını söyleyerek, teslim alan ve geri getirmeyen şüpheli üzerine çalışmalar yapıldı.

Antalya’da okulların yangın tüplerini ‘ücretsiz bakım yapacağım’ diyerek teslim alan, ardından da başka şahıslara satan 2 şüpheli yakalandı.
Antalya’da, kendisini yangın tüplerinin bakım, tamir ve dolum işlerini yapan firma yetkilisi olarak tanıtıp, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında bulunan yangın tüplerinin bakımını ücretsiz yapacağını söyleyerek, teslim alan ve geri getirmeyen şüpheli üzerine çalışmalar yapıldı. Çalışma sonucunda şüphelinin teslim aldığı yangın tüplerini başkalarına sattığı, 11 ayrı devlet okulu, eğitim kurumu ve site yönetimlerinden çok miktarda değişik çap ve ebatlarda yangın tüpünü dolandırıcılık yöntemiyle aldığı tespit edildi.
Olaylarda kurum yöneticileri ve site yönetimi ile H.T.’nin görüşmeler yaptığı, bu yerlerden aldığı yangın tüplerinin bir bölümünü D.B. ile birlikte şahsın kullandığı araca yükleyerek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Antalya, Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyon da olayın şüphelileri H.T. ve D.B. yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda yangın tüpleri ile ilgili belge asılları, ajandalar, flaş bellekler, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Aynı zamanda suça konu malzemelere de el konuldu.
H.T. hakkında yapılan incelemede “dolandırıcılık” başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 36 ayrı suç kaydının olduğu, D.B.’nin de dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. tutuklandı, D.B. ise ev hapsi cezası verilerek, serbest bırakıldı.

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