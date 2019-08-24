HABER

Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Deniztepesi Mahallesi'nde ormanlık alan yanındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 tır, 6 pikap, bir komuta ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.

Yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 10 dakika içinde müdahale ettiklerini söyledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dikici, "3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yakınındaki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ettik. Üç saatte kontrol altına alındı." dedi.

PARTNER Sokakta aşka geldiler! Sokakta aşka geldiler!
Türkiye ile ABD sınırda ortak devriye attıTürkiye ile ABD sınırda ortak devriye attı
Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttuIdyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serik Vedat Dikici yangın

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.