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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsa Bağlı'nın (19) kullandığı 07 ZBN 46 plakalı motosiklet, Yavu Mahallesi mevkisinde Kadir Y. yönetimindeki 06 DIM 22 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü İsa Bağlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Y. ile araçtaki Ramazan E. ve Eren Y. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Bağlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Demre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 3 yaralı Demre İsa Bağlı trafik kazası

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