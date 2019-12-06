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Antalya'da PKK/KCK operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:57 | Son Güncelleme

Antalya'da PKK/KCK operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda teröre finansal destek sağladıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen paraları açtıkları iş yerinde değerlendirip, elde edilen geliri tekrar örgüte aktarırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği ekiplerince, belirlenen 41 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, sim kart ve hafıza kartları, 6 tablet, 6 harddisk, 7 flash bellek, 9 CD, 9 dokuman, not defteri, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu, 123 fişek, 4 banka cüzdanı, 4 bin 8 lira ve henüz açılamayan küçük ebatta kasa ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya alanya cumhuriyet başsavcılığı mali kaynak operasyon PKK/KCK polis

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