HABER

Antalya'da sahillerde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 32, nem oranının yüzde 50, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, bazı turistler ve vatandaşlar plajlarda zaman geçirdi.

Tatilciler, Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda güneşlenip, denize girdi.

Sıcak havayı fırsat bilenler, sahil şeridinde bisiklete binip yürüyüş yaptı, parklarda zaman geçirdi.

Kentte sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazlaMHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdiRahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya güneş Konyaaltı plaj sahil sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.