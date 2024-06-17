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  4. Akın ettiler! Turistler soluğu Eminönü'nde aldı... Boğaz turu yoğunluğu

Akın ettiler! Turistler soluğu Eminönü'nde aldı... Boğaz turu yoğunluğu

17.06.2024 17:00
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Kurban Bayramı’nın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu sahilde aldı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Eminönü’nde yoğunluk oluşurken, vapurlara binmek isteyen turistler havadan görüntülendi.

Akın ettiler! Turistler soluğu Eminönü'nde aldı... Boğaz turu yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’da bulunan yerli ve yabancı turistler Eminönü’ne akın etti. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Anadolu Yakası’na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyince Eminönü İskelesi’nde yoğunluk oluştu. Vapurları kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin iskelede oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

“BAYRAMIN TADINI ÇIKARMAK İÇİN EMİNÖNÜ’NE GELDİK”

Bayram tatilini İstanbul’da gezerek değerlendiren Mert Acar, “Bayramın tadını çıkarmak için Eminönü’ne geldik. Biraz havalar sıcak, gölge arıyoruz. Düne bakarsak bugün daha fazla bir kalabalık var. Kabataş ve İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyeceğim” dedi.

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Bayram için Şanlıurfa’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Yusuf İnan, “Şanlıurfa’dan geldim. Vapura bindik ve gezdik. İstanbul’u beğendim. Yok böyle bir şehir. Biraz kalabalık ama vakit iyi geçti” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Eminönü bayram
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