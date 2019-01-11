Antalya'da şantaj ve tehdit iddiası

Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri kişiden şantaj ve tehditle para aldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İnşaat firmasında satış danışmanlığı yapan A.Y. (49), emlakçılık işiyle uğraşan R.D.B. ile erkek arkadaşı B.A.D. tarafından zanlıların evinde sopayla darbedildiğini, 500 lirası ile kredi kartlarının alındığını, uygunsuz görüntülerinin çekilerek şantaj ve tehdit edildiğini belirterek polise başvurdu.

Araştırma başlatan polis ekipleri, A.Y'nin, kendisine şantajda bulunduğunu öne sürdüğü B.A.D'ye 5 bin lira verdiği sırada operasyon düzenledi. B.A.D. ve arkadaşı R.D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

