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Antalya'da şantaj ve tehdit iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri 49 yaşındaki kişiden şantaj ve tehditle para aldıkları ve senet imzalattırdıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri kişiden şantaj ve tehditle para aldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İnşaat firmasında satış danışmanlığı yapan A.Y. (49), emlakçılık işiyle uğraşan R.D.B. ile erkek arkadaşı B.A.D. tarafından zanlıların evinde sopayla darbedildiğini, 500 lirası ile kredi kartlarının alındığını, uygunsuz görüntülerinin çekilerek şantaj ve tehdit edildiğini belirterek polise başvurdu.

Araştırma başlatan polis ekipleri, A.Y'nin, kendisine şantajda bulunduğunu öne sürdüğü B.A.D'ye 5 bin lira verdiği sırada operasyon düzenledi. B.A.D. ve arkadaşı R.D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Antalya gözaltı şantaj tehdit

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