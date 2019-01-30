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Antalya’da silahlı intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen çiftçi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen çiftçi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Olay, sabah saat 09.30’da Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi 2640 Sokak’ta bulunan bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen evli 2 çocuk babası N.K, oturduğu apartmanın bahçesine indi. Bir süre duran N.K. ardından başına dayadığı tabancasını ateşledi. Sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan N.K.’ya ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Memorial Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan N.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Bölgeye gelen polis de, olay yerinde inceleme başlattı. Çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, bir yandan da bir el ateş edildiği belirlenen tabanca üzerinde araştırma yaptı. Ekipler, mermi dolu olduğu belirtilen tabancanın yanında bir adet dolu mermi tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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