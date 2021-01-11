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  4. Antalya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

11.01.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesinde bulunan dairede oğlu Recep Kırtil (50) ile birlikte yaşayan Raziye Kırtil’dan (73) haber alamayan yakınları, yedek anahtar ile kapıyı açtı.

Antalya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesinde bulunan dairede oğlu Recep Kırtil (50) ile birlikte yaşayan Raziye Kırtil’dan (73) haber alamayan yakınları, yedek anahtar ile kapıyı açtı. Kapıyı açınca yakınları anne ve oğulu yerde yatar durumda buldu. Yakınları durumu hemen muhtar ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede anne ve oğulun karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Akseki Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anne ve oğlunun pandemi sebebiyle 2 ay önce İstanbul’dan geldikleri öğrenildi.

Antalya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

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