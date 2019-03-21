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Antalya'da telefon dolandırıcılığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kendilerini jandarma ve polis olarak tanıttıkları mağdurların para ve altınlarını aldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da telefonla aradıkları mağdurlardan, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak altın ve para aldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik bilgileri ele geçirilen vatandaşların telefonla aranarak para ve altınlarının alınması üzerine çalışma başlattı. Alınan ifadelerin ardından kimlikleri tespit edilen H.A. ve B.Ş, Muratpaşa ilçesindeki evlerinden yakalandı.

Evdeki aramada, suçtan elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gürcistan uyruklu İ.G. de gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Antalya Jandarma Serik TELEFON

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