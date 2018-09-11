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Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yılmaz (26) yönetimindeki 07 HER 44 plakalı otomobil, D400 karayolunda Abidin Büyükakça (66) idaresindeki 07 UU 200 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçların sürücüleri ile Ayşe (26), Betül (26), Yağız Ali (1) ve Buğra Deniz Yılmaz (1) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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6 yaralı Gazipaşa Kaza

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