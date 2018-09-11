Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yılmaz (26) yönetimindeki 07 HER 44 plakalı otomobil, D400 karayolunda Abidin Büyükakça (66) idaresindeki 07 UU 200 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçların sürücüleri ile Ayşe (26), Betül (26), Yağız Ali (1) ve Buğra Deniz Yılmaz (1) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!
Şehit Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in babaannesinin tabunu özel harekat polisleri taşıdı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum