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Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Mustafa Çakmak'ın kullandığı tur otobüsünün devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Mustafa Çakmak'ın kullandığı tur otobüsünün devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan İbradı ilçesine seyreden Mustafa Çakmak yönetimindeki 54 PN 888 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsü yola devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Ölen yolcunun cenazesi ise incelemeden sonra Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaza nedeniyle Akseki- İbradı yolu uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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