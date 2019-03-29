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Antalya'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Son üç ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan gözaltına alınan 452 şüpheliden 38'i tutuklandı

Antalya'da son üç ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 452 zanlıdan 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yeşildere, Doğuyaka, Gebizli mahallelerinde, sokak satıcıları ile madde bağımlılarına yönelik 2019 yılı başından bu yana gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına yer verildi.

Buna göre, 441 olayda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapılan 452 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda, 4 kilogram 298 gram esrar, 1 kilogram 214 gram eroin, 143 gram kokain, 6 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap, 31 gram sentetik madde, 5 hassas terazi, 2 av tüfeği, 49 fişek, 7 bin 20 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya operasyon uyuşturucu

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