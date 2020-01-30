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Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Suriye uyruklu iki şüpheli, darbettikleri vatandaşları 2 kişiyi gasbettikten sonra şantajda bulundukları iddiasıyla yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran Suriye uyruklu İ.A. (17) ve Ashraf A. (26), Suriye uyruklu 3 kişi tarafından zorla bindirildikleri minibüste darbedildikten sonra 400 dolarları ve kimliklerinin gasbedildiğini, kendilerine şantajda bulunulduğunu öne sürdü.

Şikayet üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Suriye uyruklu şüpheliler A.H. (17) ve C.E.H'yi (28) gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen A.EH'yi de yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin "yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "şantaj" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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