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Antalya'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük ormanlık alan ve muz bahçesi zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangın üç saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Gazipaşa ile Alanya arasında bulunan Aydap mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakındaki muz bahçesine de sıçradı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 acil müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su tankeri ve işçilerle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık üç saatte kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan ve muz bahçesi zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya AYDAP Gazipaşa muz bahçesi yangın

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