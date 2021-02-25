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Antalya’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

25.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Antalya’da ikametlerde depolanan uyuşturucular sokağa dağıtılmadan ele geçirildi.

Antalya’da ikametlerde depolanan uyuşturucular sokağa dağıtılmadan ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelbağ ve Güzeloba Mahallelerinde ikamet eden iki şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Adreslere düzenlen eş zamanlı operasyonlarda 307 gram metamfetamin, 63,6 gram kokain ile 2 adet hassas terazi bulunurken, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 12 bin 725 TL de ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla yürütülen çalışmalarda; B.Y.K. ve Y.S.K., isimli şahısların Güzelbağ ve Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ikametlerinde uyuşturucu madde depoladıkları ve buradan kullanıcı tabir edilen şahıslara sattıkları yönünde bilgiler elde etti. Gelen bilgileri değerlendiren ekipler, şahısların ikametlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde 307 gram metamfetamin maddesi, 63,6 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 220 TL, 250 Euro, ve 322 Dolar ele geçirildi.
B.Y.K. ve Y.S.K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şahıs tutuklandı.

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