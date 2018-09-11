Antalya'daki cinayette 4 tutuklama

Antalya'da eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.T, O.C, H.E ve H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muratpaşa ilçesinde 8 Eylül'de eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu, av tüfeğiyle öldürülmüştü.
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