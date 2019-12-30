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  4. Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 01:37 | Son Güncelleme

Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

Antalya'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Merkez Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5128. Sokak'taki kaporta ve boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddeler ve otomobil lastiklerinin alev alması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya araç işyeri itfaiye tamirhane yangın

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