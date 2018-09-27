HABER

Antalya'daki ucuz döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:10 | Son Güncelleme

Döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı iddia edilen banka müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlıdan 5'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan banka müdürü ile zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan banka müdürü A.İ, amcası İ.İ, insan taciri oldukları iddia edilen A.G. ve A.Y.O, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu H.U, S.K.T, E.Y, C.T. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan banka müdürü A.İ, amcası I.İ. ile A.G, A.Y.O ve C.T. tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Banka müdürü, 22 Eylül'de çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karışmış, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı.

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!
Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadelerYurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya dolandırıcılık döviz

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.