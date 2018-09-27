Antalya'daki ucuz döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan banka müdürü ile zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan banka müdürü A.İ, amcası İ.İ, insan taciri oldukları iddia edilen A.G. ve A.Y.O, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu H.U, S.K.T, E.Y, C.T. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan banka müdürü A.İ, amcası I.İ. ile A.G, A.Y.O ve C.T. tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Banka müdürü, 22 Eylül'de çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karışmış, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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