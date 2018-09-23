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Antalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yüzlerce kadın, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlanan Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği düzenledi.

Antalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turunda

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yüzlerce kadın, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlanan Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği düzenledi.
Sosyal medyada örgütlenerek Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki Türkan Saylan Anıtı önünde toplanan yaklaşık 300 bisikletli kadın, renkli kıyafetlerini giyip, çiçek ve balonlarla süsledikleri bisikletlerine binerek kenti turladı.
2013 yılından beri süslü Kadınlar Bisiklet Turu Etkinliği'nin düzenlendiğini belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu Sözcüsü Deniz Yaylak, 'süslü kadın' kelimesinin tamamen dikkat çekmek için kullanıldığını, asıl amaçlarının eğlenmekten çok seslerini duyurmak olduğunu belirtti.
Kadınların trafikte var olmak ve daha özgür bir şekilde bisiklet kullanmak istediğini ifade eden Yaylak, bisiklet yollarının az olması nedeniyle motorlu taşıt sürücülerinin kendilerini fark etmediğini ve hayatlarını tehlikeye attığını söyledi. Kadınların trafikten dolayı bisikletleriyle sokağa çıkamadığını söyleyen Yaylak, “Daha fazla bisiklet yolu istiyoruz, yerel yönetimlerin kadınlara daha fazla sahip çıkmasını istiyoruz. Kadınlar sadece parklarda kısa sürüşler yapıyor. Bu bizim için yeterli değil, sağlıklı olmak istiyoruz, gülmek istiyoruz. Spor yapan kadın sağlıklı kadın, bisiklet süren kadın mutlu kadın, mutlu kadın mutlu çocuk, mutlu çocuk ise mutlu toplum demektir" açıklamasında bulundu.
Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda başlayan etkinlik, Erdal İnönü Parkı'nda son buldu. Güzergah boyunca vatandaşlar kadınlara destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turundaAntalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turundaAntalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turundaAntalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turunda

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