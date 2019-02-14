Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuksuz sanıklar A.K. ve E.S. ile Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği avukatları katıldı. Sanık A.K., stat hoparlöründen çaldıkları şarkıyla kadınları aşağılama kasıtlarının olmadığını tekrarlayarak, beraatini istedi.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği yetkilisi Sdavaaime Hilal Esmer, 'tecavüz marşı' olarak bilinen parça çalınarak, tecavüzün meşrulaştırıldığı iddiasında bulundu. Esmer, 'Tecavüzcü Coşkun' olarak bilinen Coşkun Göğen'in, kulübün amigosu olduğunu öne sürerek, bu kimliğin sahiplenildiğini ve tecavüzü meşrulaştırma yönünde kasıt olduğunu savundu. Sanıklar ve avukatları da ortada suç unsuru bulunmadığını belirterek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar A.K. ve E.S.'nin üzerlerine atılı 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'suç işlemeye tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından beraatine karar verdi.