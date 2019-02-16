HABER

Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

'CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN BEKASI İÇİN KURULDU' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Kaş Belediye Bakan Adayı Mutlu Ulutaş'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.

Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de (2)

'CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN BEKASI İÇİN KURULDU'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Kaş Belediye Bakan Adayı Mutlu Ulutaş'ın seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim ofisi açılışında AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile AK Parti ve MHP'den çok sayıda partili de yer aldı.
Burada halka seslenen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın milletin bekası için kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız, iki tane ittifak var, hangisi Kaş'a hizmet edebilir, hangisinin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Antalya'ya ve Kaş'a hizmet yapar, bunu çok iyi görüyorlar ve hesabını yapıyorlar. Menderes Türel'den daha iyi hizmet yapabilecek birisini görüyor musunuz? Herhangi bir projeyle karşınıza çıkan var mı? Cumhur İttifakı'nın milletin bekası, devletimizin geleceği, güçlü yarınlar ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Peki karşıda, PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz? Vatanını, milletini seven Kaşlılar PKK'lıların, HDP'lilerin, TİKKO'cuların, DHKP- C'lilerin, ne kadar terörist varsa içinde olduğu ittifaka bu ülkeyi, bu şehirleri teslim eder misiniz? Tüm Türkiye'de milletimiz bunu söylüyor zaten. İşte projelerimizle beraber bu seçimin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı bakımından da önemli olduğunu anlatacağız, 31 Mart'ta güzel haberleri Kaş'tan bekliyoruz. Her seçimde olduğu gibi hep sizlere güvendik, sizlerle beraber çalıştık ve desteğinizi eksik etmediniz. Her zaman da kazanan Kaş oldu, Antalya oldu, Türkiye oldu."

FOTOĞRAFLI

Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de (2)

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.