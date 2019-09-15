Antandros Antik Kenti'nde tasnif ve restorasyon çalışmaları

Kazıların 2001 yılında başlatıldığını hatırlatan Polat, "Yaklaşık 20 yılımızı geride bırakmamız nedeniyle hem dokümantasyon çalışmaları yapmak hem de geçen yıl kazıevimizi taşımaktan dolayı düzeni oturtmak adına arazi çalışmalarına ara verdik." dedi.

Önceki yıllarda bulunan kapların onarılması, dokümantasyonunun tamamlanması ve yayına hazırlanması için bu yılın kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, şöyle konuştu:

"Arazide eksik olan ya da tekrardan kontrol edilmesi gereken mimari çizimler içinde arkadaşlarımız arazide kısmen çalışıyor. Asıl ağırlığı kazıevindeki çalışmalara verdik. En kısa zamanda da bir yayını piyasaya çıkarmak arzusundayız. Bunun yanı sıra daha önce kazı çalışmalarında ele geçen ve konservasyonları yapılmamış olan bazı eserlerimiz vardı. Onların konservasyonlarını tamamlayıp onları da müzeye teslim etmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dokümantasyon çalışmalarımızı topladığımız takdirde 2020 yılındaki kazılara sıfırdan çok daha güçlü ve enerjik bir şekilde başlamayı hedefliyoruz."

