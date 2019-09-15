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Antandros Antik Kenti'nde tasnif ve restorasyon çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde saha çalışmaları bu yıl için bitirilerek, kazılarda ortaya çıkan tarihi eserlerin tasnif ve restorasyon çalışmalarına ağırlık verildi - Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat: - "Dokümantasyon çalışmalarımızı topladığımız takdirde 2020 yılındaki kazılara sıfırdan çok daha güçlü ve enerjik bir şekilde başlamayı hedefliyoruz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nde saha çalışmalarına ara verilerek buluntu eserlerin tasnif ve restorasyonuna yoğunlaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edremit Belediyesinin desteğiyle ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Altınoluk'ta yürütülen 20'inci dönem kazılara ara verildi.

Arkeologlar, bölgeden çıkarılan eserleri restore edip bilgisayar ortamına aktararak kayıt altına alıyor.

Kazı Heyeti Başkanı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antandros'ta dokümantasyon ve konservasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kazıların 2001 yılında başlatıldığını hatırlatan Polat, "Yaklaşık 20 yılımızı geride bırakmamız nedeniyle hem dokümantasyon çalışmaları yapmak hem de geçen yıl kazıevimizi taşımaktan dolayı düzeni oturtmak adına arazi çalışmalarına ara verdik." dedi.

Polat, araziye çıkmasalar da kazıevinde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Önceki yıllarda bulunan kapların onarılması, dokümantasyonunun tamamlanması ve yayına hazırlanması için bu yılın kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, şöyle konuştu:

"Arazide eksik olan ya da tekrardan kontrol edilmesi gereken mimari çizimler içinde arkadaşlarımız arazide kısmen çalışıyor. Asıl ağırlığı kazıevindeki çalışmalara verdik. En kısa zamanda da bir yayını piyasaya çıkarmak arzusundayız. Bunun yanı sıra daha önce kazı çalışmalarında ele geçen ve konservasyonları yapılmamış olan bazı eserlerimiz vardı. Onların konservasyonlarını tamamlayıp onları da müzeye teslim etmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dokümantasyon çalışmalarımızı topladığımız takdirde 2020 yılındaki kazılara sıfırdan çok daha güçlü ve enerjik bir şekilde başlamayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Antandros Balıkesir Edremit kazı

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