Antandros Antik Kenti'nin mutfak kültürü 30 çeşit yemekle tanıtıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde yer alan ve geçmişi milattan önce 7-8. yüzyıllara uzanan Antandros Antik Kenti'nin mutfak kültürü tanıtıldı.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği, bölgedeki butik bir otelin bahçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle "Antandros Antik Yemekleri Galası" düzenledi.

Etkinlikte, tarihi kitaplardan, arkeolojik araştırmalardan ve mitolojik hikayelerden, uzmanlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda antik dönemlerde yapıldığı bilinen 30 yemek, aşçılar Nurdan Çakır Tezgin ve Tutku Malay tarafından hazırlanarak davetlilere ikram edildi.

Marul, hurma, incir, hindiba, kişniş, yumurta, bezelye, pancar, pazı, pırasa, mantar, karides, kaz eti gibi malzemelerin kullanıldığı, kuru balığın da bulunduğu menüde, Antik Çağ'da toprağın içinde küpte aylarca fermente edilen "garum sos" da yer aldı.

Dernek Başkanı Gülçin Cömert, gazetecilere, bu etkinliği bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antandros'un binlerce yıl önceden bugüne gelen ve birçoğu halen dünya mutfaklarında yer alan yemeklerin galada yapıldığını belirten Cömert, "Aslında bu sürdürülebilir bir turizm etkinliği olacak. İstiyoruz ki bölgemize gelen yerli ve yabancı turistler antik kentlerimizi gezsinler arkeolojiyi, mitolojiyi solusunlar, İda Dağı'mıza (Kazdağları) çıksınlar, binlerce yıl önce Zeus'un Troya Savaşı'nı seyrettiği 1774 metre rakımlı bölgeden baksınlar" dedi.

Cömert, bölgeye gelen turistlerin tarihi alanlardaki gezilerinin ardından binlerce yıl önceki yemekleri bir turistik tesiste, geleneksel yöntemle yapılmış şekliyle yemelerini de istediklerini dile getirdi.

"Aşçı Fok" olarak da bilinen Nurdan Çakır Tezgin ise yaptığı çalışmalar sonucu antik dönemlerden binlerce yıllık yemekleri günümüze uyarlayarak hazırladığını anlattı.

Herkesin yiyebileceği yemekler yaptıklarını ifade eden Tezgin, "Garum sosumuz var. Antik döneme damgasını vurmuş bir sostur. 5,5 yıl önce Antandros Roma Villası kazı alanında bu sosu demlendirdik 5-6 ay süreyle. Bu sos fermente oldu. O sosu süzüp, temizleyip kullanarak yaptığımız 30 çeşitlik yemek şölenimiz var." diye konuştu.

Mitolojide, Olympos Dağı'ndaki Thetis'in düğününde "dünyanın ilk güzellik yarışması" olarak adlandırılan, Paris'in altın elmayı Afrodit'e verdiği bölümün canlandırıldığı gösteri sunuldu.

Ayrıca etkinlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Serkan Çelik'in "Lyra" çalgısı ile kısa müzik dinletisine yer verildi.

