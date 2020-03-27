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'Antarktika üzerindeki ozon tabakası kalınlaşıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre Antarktika üzerindeki Ozon tabakasının kalınlaşma sürecinde olduğu ortaya konuldu.

'Antarktika üzerindeki ozon tabakası kalınlaşıyor'

Nature dergisinde yayınlanan ve Amerikalı bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Antarktika üzerindeki Ozon tabakasında görülen iyileşmenin net bir şekilde görüldüğüne dikkat çekildi.

Geçen yıl yapılan bir araştırmada da ozon deliğinin 1988'den bu yana en küçük seviyeye gerilediği bulgusuna erişilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 1987’de ozon deliğine neden olan kimyasalların kullanımını yasaklayan Montreal Protokolü’nden bu yana deliğin, her on yılda yüzde bir ila üç oranında küçüldüğünü tahmin ediyor.

1987’de imzalanan Montreal Protokolü ile stratosferik ozonun tükenmesine neden olan ve “ozon tüketen maddeler” olarak da bilinen kloroflorokarbonlar (CFC) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) yasaklanmıştı. Bu maddeler buzdolapları, klimalar, yangın söndürücü gibi aletlerde ve havacılık, tarım, elektronik gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan gazlardı.

Ozon tabakası dünyayı UV ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi üstleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Antarktika ozon tabakası Nature Medicine

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