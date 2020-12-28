Antibiyotik etkisi! Sarımsaklı şampuan evde nasıl yapılır? Saç dökülmesini de önlüyor...

Pandemi nedeniyle evde sıkışıp kaldığımız göre, bugüne kadar ihmal ettiğimiz güzellik bakımlarımıza artık vakit ayırabiliyoruz. Özellikle saçımızı şımartmak için hiç bu kadar zamanımız olmamıştı. Ancak bu zamana kadar saç dökülmesine ve kırılmasına neden olabileceklerini bilmeden birçok kimyasal ürün kullandık. Neyse ki size her zaman dilediğiniz parlak ve sağlıklı saçları verecek kolay ve ilginç bir çözüm bulduk: Sarımsaklı şampuan!

SARIMSAKLI ŞAMPUAN İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR

10-15 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 damla nane yağı

3-4 damla Çay ağacı yağı

1 şişe organik şampuan

Hazırlanışı

Sarımsakları soyup pürüzsüz bir macun yapmakla başlayın. Pürüzsüz bir macun yapmak için karıştırıcıya sarımsakla birlikte biraz su ekleyebilirsiniz.

Bu macunu bir kaseye aktarın ve üzerine zeytinyağı, nane yağı ve çay ağacı yağı ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Şimdi bu karışımı organik şampuanınızın şişesine ekleyin. Bu şampuan 2 hafta saklanabilir.

Saçınızı haftada iki kez bu şampuanla yıkayabilirsiniz.

SARIMSAĞIN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Mutfağınızda en çok kullanılan malzemelerden biri olan sarımsak, saçınız için harikadır. Sarımsak, kalın ve hacimli saçlara sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Sarımsağın kafa derinize antibiyotik etkisi vardır ve kafa derisindeki enfeksiyonları önler.

Sarımsak kafa derisindeki kaşıntıyı önler.

Sarımsak, ince saçları olanlar veya saç dökülmesini engelleyen saçlar için doğru içeriktir.

Sarımsak, kırılmış saçları onarmaya yardımcı olabilir.

Sarımsak saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur.

