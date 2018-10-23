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Antik dönem su teknolojileri konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Muğla'daki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda yapılan "Antik Su Teknolojileri" konferansı sağanak yağmura rağmen ilgi gördü

Muğla'daki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda yapılan "Antik Su Teknolojileri" konferansı ilgi gördü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Antik Su teknolojileri" konferansı programına, sağanak yağmura rağmen öğrenci ve vatandaşlar rağbet gösterdi.

Programın açılışında antik tiyatro sahnesinde üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu tarafından seslendirilen eserler alkış aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, suyun hayatın her döneminde önemini koruduğunu söyledi.

Yeryüzündeki tüm canlıların suya muhtaç olduğunu belirten Çiçek, "Geçmişe baktığımız zaman çoğu şehirler su kenarına kuruludur. Nereden bakarsanız bakın su bizim için önemli. Suyun dünü, bugünü ve yarını çok önemli. Dünü bilir bugünü iyi anlayabilirsek gelecekte su kaynaklarımızın sağlıklı olarak var olması için gerekli tedbirleri alabiliriz." dedi.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise antik kentteki su ve kanalizasyon sisteminin günümüzde varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Kentte yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 300 yıllık kanalizasyon sistemi ortaya çıkardıklarını hatırlatan Söğüt, şehrin ana arterlerinde ve caddelerinde sistemin çalıştığını, kanalizasyon sisteminin de tamamen mermerden yapıldığını dile getirdi.

Söğüt, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia'da her dönemde suyun büyük önem taşıdığını, suyun taşınmasında ise dönemsel farklılıklar gördüklerini kaydetti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ise antik çağdan günümüze suyun önemi ve teknolojik gelişimi hakkında sunum yaptı.

Prof. Dr Lary Mays de dünyanın birçok ülkesini gezdiğini ve eski su teknolojilerini araştırdığını söyledi.

Özellikle az gelişmiş ülkelerde suyun kullanılabilirliğinin ve sürdürülebilir olmasının önemine dikkati çeken Mays, antik çağdan günümüze kullanılan su kuyuları, su teknolojileri ve geleneksel su teknolojisi hakkında bilgi verdi.

Programa Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, akademisyenler, üniversite ve lise öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

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Muğla Stratonikeia Antik Kenti Yatağan

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